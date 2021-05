Ex Embraco, domani manifestazione dei lavoratori al Giro d’Italia

I lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri manifestano al Giro d’Italia. È l’iniziativa organizzata da Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino per domani, sabato 8 maggio alle ore 12.30, in piazza Castello alla partenza della corsa ciclistica.

“Con la manifestazione, sindacati e lavoratori vogliono ribadire la richiesta di incontro urgente al Mise, già inviata dalle segreterie nazionali delle organizzazioni metalmeccaniche, di avviare il progetto Italcomp e di affrontare il tema degli ammortizzatori sociali – si legge nella nota diffusa dai sindacati -. Senza interventi da parte del Governo, la cassa integrazione scadrà il 22 luglio e dal giorno successivo tutti i 400 lavoratori saranno licenziati”.