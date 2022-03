Ex Cingiola, locali abbandonati: raccolte 600 firme per riaprirli

Seicento firme per chiedere la riqualificazione dello storico alloggio di custodia di via Tamagno, abbandonato dal 2018. L’ultimo appello arriva dall’Unione Sportiva Labor, società storica che lavora sul territorio del quartiere Barriera di Milano grazie all’impegno dei volontari. E che via web ha dato il via a una petizione, con l’intento di sollecitare l’amministrazione a un intervento di rilancio della struttura.

Da tre anni i locali del Cingiola (Centro Incontro Giochi Labor) sono in stato di profondo degrado e abbandono Segnati da tracce di occupazione abusiva. «Per vent’anni – raccontano -, ci siamo presi cura di questo spazio. Poi non ci è stata rinnovata la concessione». La scorsa amministrazione aveva tentato di darli in gestione, ma il Covid ha frenato tutto. «Abbiamo già cominciato un iter amministrativo – spiega il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto -. Gli uffici tecnici hanno fatto un sopralluogo per verificare lo stato dell’immobile. Ci sono stati anche problemi di bivacco e abusivismo ma nel caso si verifichino le condizioni per darlo in concessione valuteremo il giusto percorso». Il caso è stato argomento di discussione anche in Consiglio. La struttura ha tre ampie stanze, con un bagno provvisto di vasca, e un’altra ampia stanza per la cucina. Inoltre, la parte esterna è costituita da un ampio giardino. Ma il rischio di nuovi problemi è dietro l’angolo.

«Diamo un futuro a questi storici locali – replica il l capogruppo della lista civica Lo Russo della 6, Marco Aragno -. Non lasciamoli all’abbandono, sono sicuro che una volta rimessi a posto tornerebbero molto utili alle associazioni del territorio». «E’ importante mantenere un presidio, sfruttando il tanto verde» il parere della consigliera del Pd, Isabella Martelli.