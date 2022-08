Ex campetti del Tarcisia Sassi blindati contro degrado e occupazioni abusive

Cancelli blindati, porte e finestre sigillate con lucchetti o cemento. Almeno per quanto riguarda l’ingresso principale. In queste condizioni si trovano, oggi, i vecchi campetti del Tarcisia Sassi di via Nietzsche, al parco del Meisino. Abbandonati da una decina d’anni, oggetto delle attenzioni dei privati eppure sempre congelati in una sorta di oblio senza fine. Dell’ultimo progetto – la mongolfiera – non si è saputo più nulla e a due passi dal camposanto regna ancora un silenzio surreale. Interrotto, di tanto in tanto, dal passaggio di qualche prostituta.

LE BONIFICHE

Qualcosa si è mosso in passato. Le prime bonifiche risalgono al 2014, poi improvvisamente tutto si è fermato. Così a otto anni di distanza, l’ex campo sportivo del Sassi è tornato ad essere terra di nessuno. Il cancello dove un tempo riecheggiava il rumore dei tacchetti di giovani atleti continua a resistere ai tentativi di occupazioni che – non ci mettiamo la mano sul fuoco – potrebbero ancora essere presenti. Reti piegate e tracce del passaggio di persone sono ben evidenti oltre i cespugli. Eppure transitando da queste parti di mattina non sembra esserci anima viva. Sbirciando da una delle fessure, invece, è possibile ancora scorgere la scritta “biglietteria”, per la verità un po’ offuscata. Mentre le finestre dei locali interni appaiono chiuse con delle grate. Forse un disperato tentativo per evitare che la zona si trasformi in un dormitorio.

FERMO DAL 2013

Di progetti di rilancio non se ne parla più ormai dal 2013. La parrocchia Madonna del Rosario, proprietaria del terreno, aveva affittato l’area alla “Real 909”. Obiettivo la bonifica, la messa in sicurezza della struttura e la realizzazione di un nuovo campo di gioco. Un sogno rimasto tale. E guardando oltre al campo è possibile anche vedere i vecchi spogliatoi e quel che resta delle gradinate. Oltre a diversa immondizia. «Sarebbe bello se si riuscisse a trovare una soluzione – dichiarano alcuni frequentatori dell’area -. Con la riapertura di parte dell’ex galoppatoio, una riqualificazione di quel terreno sportivo darebbe tutt’altra luce al parco del Meisino». Del resto a due passi qualcosa si è mosso: ci sono i campi da padel e tutta una serie di progetti presentati di recente da Palazzo Civico che, tuttavia, non includono l’ex Tarcisia.