Evaso il fisco per oltre 1 milione di euro: scoperte 170 “badanti sbadate” [FOTO e VIDEO]

I finanzieri della Compagnia di Mondovì hanno individuato 170 collaboratrici familiari e/o domestiche, sia italiane che straniere, che avevano “dimenticato” totalmente di presentare la dichiarazione dei redditi. La complessa operazione nel settore della Tutela delle Entrate dello Stato, portata a compimento dai militari monregalesi, ha permesso di individuare una notevole “sacca di evasione”, basata sul un rilevate volume di redditi non dichiarati e la conseguenziale evasione d’imposta.

EVAS0 OLTRE UN MILIONE

Un numero cospicuo di “badanti” che, pur essendo state regolarmente inquadrate dal punto di vista lavorativo, sono state scoperte a non dichiarare i redditi quando questi superavano gli €8.000, soglia per la quale scatta tale obbligo. Sono stati così sottratti a tassazione, nelle varie annualità sottoposte a controllo, ben 5 milioni di Euro corrispondenti ad un’imposta evasa che supera il milione di Euro.

PIOVE SUL BAGNATO

Questa tipologia di attività ispettiva della Guardia di Finanza si inserisce nel più ampio spettro della Tutela delle Entrate dello Stato che, soprattutto in questo momento storico, a sua volta, deve far fronte ad uscite straordinarie ed inedite per contrastare la crisi conseguente alla pandemia in atto. Il settore, peraltro, risulta particolarmente sensibile considerando le difficoltà che hanno coinvolto le RSA a causa del COVID-19 e che hanno indotto una vasta schiera di anziani, pertanto appartenenti una fascia di popolazione particolarmente debole e colpita, al ricorso dell’assistenza domestica.