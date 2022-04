Evaso dai domiciliari, girava per Torino a bordo di bici rubata: fermato

I poliziotti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato un 37enne italiano, evaso dagli arresti domiciliari e in giro per Torino a bordo di una bici rubata.

L’uomo è stato fermato lo scorso giovedì in via Cottolengo mentre tentava un’inversione per sfuggire al controllo della Polizia. Le giustificazioni fornite agli agenti si sono poi rivelate tutte senza fondamento ed hanno portato ad ulteriori indagini che hanno permesso di scoprire l’evasione e il furto della bici, manomessa dagli stalli della stazione Porta Nuova. L’uomo è stato ammanettato e denunciato per ricettazione.