Evaso da Aosta, la polizia lo becca a spasso per Torino: arrestato

Sono le 3:00 di notte in via Brandizzo, a Torino, quando gli agenti della Squadra Volante notano due persone a passeggio. Sottoposti a controllo, i due riferiscono di essere in giro per Torino dopo aver perso il treno che li avrebbe riportati a casa. I poliziotti chiedono loro i documenti, ma entrambi sostengono di esserne sprovvisti.

Nel corso degli accertamenti si scopre che uno dei due, un italiano di 40 anni, aveva nascosto il codice fiscale nella tasca posteriore dei pantaloni, nel tentativo di eludere il controllo. Verificato il nominativo, emerge come l’uomo sia attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la città di Aosta. Sono scattate le manette per evasione.

