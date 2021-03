Evade per amore e trascorre la notte in hotel col fidanzato. Arrestata

Evade per amore e trascorre la notte in hotel con il fidanzato. Arrestata. I fatti risalgono a sabato mattina, quando gli agenti del commissariato Mirafiori sono intervenuti in un albergo del centro di Torino dove era stata segnalata la presenza di una donna sottoposta alla detenzione domiciliare.

LA VIDEO SORVEGLIANZA LA INCASTRA

Dopo aver appurato, tramite le immagini del sistema di video sorveglianza, che la donna aveva effettivamente trascorso la notte in quell’hotel, gli agenti si sono recati al suo domicilio dove la “ricercata” è risultata assente.

LA DONNA CONFESSA

Quando l’evasa è tornata a casa ad attenderla ha trovato i poliziotti ai quali ha raccontato di essersi allontanata solo al mattino per recarsi in ospedale in quanto soffriva di un mal di denti. Quando gli agenti hanno chiesto lumi in merito alla sua presenza in quell’hotel del centro città, ha ammesso di non essersi mai recata in ospedale e di essersi assentata per passare la notte con il suo fidanzato nella struttura del centro. Inevitabile, per lei l’arresto con l’accusa di evasione.