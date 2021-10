Evade di nuovo dai domiciliari per comprare delle birre: scatta l’arresto bis

Solo lo scorso martedì era stato arrestato per evasione dagli agenti del commissariato Mirafiori quando si era allontanato da casa, dove era ai domiciliari, per andare al parco per incontrare alcuni amici. Giovedì pomeriggio il 48enne italiano ha replicato, allontanandosi nuovamente da casa pur essendo agli arresti dove ancora una volta non lo hanno trovato. L’uomo poco dopo è comparso agli agenti per strada mentre rincasava con una busta di birre al seguito.

Agli agenti che gli hanno chiesto spiegazioni circa il suo comportamento, il 48enne ha risposto di aver mal interpretato l’esito e le determinazioni successive all’arresto dei giorni scorsi, pensando di aver estinto la pena per la quale era ai domiciliari, considerazione errata che gli è valsa un nuovo arresto per evasione.