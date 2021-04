Evade dai domiciliari e va in giro di notte con attrezzi da scasso: arrestato 42enne

Alle 4 del mattino di domenica scorsa, un uomo è stato sorpreso a transitare su via Po a bordo di un motociclo. Considerato l’orario, una pattuglia della Squadra Volante ha invertito la marcia per procedere al suo controllo.

L’uomo, però, non si è fermato: ha svoltato in via delle Rosine, poi su via Giolitti, ha proseguito in via San Massimo, via San Francesco da Paola, ha oltrepassato corso Vittorio Emanuele e infine ha imboccato via San Pio V, dove ha aumentato l’andatura del mezzo al fine di eludere il controllo di polizia.

La sua corsa è terminata in via Ormea, dove ha abbandona il mezzo, tentando la fuga a piedi: i poliziotti però lo hanno raggiunto. Si trattava di un cittadino italiano di 42 anni. Gli accertamenti condotti nell’immediatezza dei fatti hanno fatto emergere come lo stesso fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari, con l’autorizzazione a uscire da casa soltanto dalle 11 alle 12, dal lunedì al sabato.

Gli agenti hanno sottoposto il motociclo a perquisizione: all’interno del bauletto sono stati rinvenuti una sacca in tela contenente una smerigliatrice, un palanchino e numerosi attrezzi e chiavi utilizzati solitamente per gli scassi e le effrazioni. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia specifici, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e arrestato per evasione, oltre a essere sanzionato amministrativamente per la violazione delle norme anticovid.