Eurovision Song Contest, passaggio di consegne tra Rotterdam e Torino. Lorusso: “Grande vetrina” [LE FOTO]

Passaggio di consegne tra Rotterdam e Torino per l’Eurovision Song Contest. “Una grande vetrina per Torino – ha scritto su Facebook il sindaco Stefano Lorusso -. Oggi c’è stata la cerimonia a Palazzo Madama a Torino per il passaggio di testimone fra Rotterdam e Torino durante la quale ho voluto ricordare anche David Sassoli, un grande europeista. Il compito dei sindaci è accrescere quei valori e il senso del progetto originario dell’Unione europea e in questo senso noi, sindaci di Rotterdam e Torino, siamo uniti e abbiamo la comune convinzione che vogliamo un’Europa solidale, forte e unita”.

“Mancano poco più di 100 giorni alla partenza e ci stiamo preparando al meglio. Siamo convinti che questo possa rappresentare per la nostra città un elemento di grande promozione per i prossimi anni. È una sfida enorme quella di organizzare un grande evento internazionale e stiamo pensando a un programma di eventi collaterali per coinvolgere anche il territorio della città metropolitana. Sarà una grande festa per la musica che coinvolgerà tutta la città” ha concluso.