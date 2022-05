Calcoli, strategie, statistiche. Non c’è mai nulla di lasciato troppo al caso all’Eurovision Song Contest ma, neppure, di impossibile. Come un algoritmo perfetto reso imprevedibile, però, dalla roulette del televoto, ecco che ieri sera sono stati scelti i dieci Paesi che si sfideranno sabato 14 nella finalissima contro i Big Five, ovvero, contro la nostra Italia con Mahmood e Blanco, la Francia, la Germania, l’Inghilterra, la Spagna. Successo annunciato per l’Ucraina che con la Kalush Orchestra, i suoi colori gialli e blu, il folk-rap, gli abiti caratteristici, si è fatta conoscere anche al grande pubblico sulle note di “Stefania”. E ci ha messo un niente, guadagnandosi la standing ovation della platea e un lungo applauso. Sentito, commovente. A passare anche Olanda, Moldavia, Grecia, Norvegia, Portogallo, Lituania, Islanda, Armenia, Svizzera. Grandi delusi i simpaticissimi Citi Zeni della Lettonia, per esempio, e i baby sloveni Lps.

Questa la fine di una serata davvero magica per Torino che, per la prima volta nella storia della rassegna nata nel 1956, si è vista protagonista assoluta di un nuovo evento dalle dimensioni mondiali iniziato alle 21 al Pala Olimpico “caput mundi” televisivo (dentro e fuori dal palazzetto) con la diretta su Raiuno, Raiplay e Youtube. A condurre lo show, rigorosamente in inglese per tutte le televisioni, Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan (dallo studio c’erano invece Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi) che già come avevano fatto vedere durante le prove di ieri sono apparsi a loro agio e in sintonia dando chiaramente l’idea di quanto per loro questa esperienza rimarrà indimenticabile. «In piedi ragazzi, fatevi sentire», ha urlato la Pausini a inizio puntata dopo l’introduzione spettacolare dettata dalla coreografia di “Sound of beauty”. Un’esperienza nuova, anche per il pubblico italiano che si è trovato di fronte a uno spettacolo diverso da quello cui la dolce vita del Festival di Sanremo – una cosuccia visto oggi con gli occhi di Eurovision – ci aveva abituato. Un linguaggio del tutto particolare a metà fra i Giochi senza Frontiere, il Cirque du Soleil, e casinò di Las Vegas. Un mega dj set composto da una scaletta rigida, senza tempi morti, in cui a farla da padrone sono state le 17 esibizioni dei cantanti ricostruite all’interno di esageratissime performance. In barba a microfono e orchestra, sul mega palco disegnato da Francesca Montinaro e rappresentante un grande sole giallo con tanto di cascata sotto i piedi delle star, si è visto davvero di tutto. Fuochi, giochi di luci, abiti esagerati fatti di piume e paiettes, vento artificiale a fare ondeggiare i capelli delle stupende protagoniste provenienti dall’Est al Nord Europa, compagnie di ballerini con la “b” maiuscola a colorare con i loro movimenti le esibizioni.

Così è stato per l’albanese Ronela Hajati, la lituana Monika Liu, le islandesi Systur, il dj set di Lum!x e Pia Maria e via così fino all’armena Rosa Linn. Sul finale l’esibizione della Francia e degli amatissimi Mahmood e Blanco per l’Italia che, ancora una volta hanno estasiato i settemila del Pala Olimpico completamente esaurito. Ospiti d’onore, Diodato, il quale finalmente ha potuto cantare la sua “E fai rumore” davanti al grande pubblico di Eurovision dopo che nel 2020 lo fece nell’Arena di Verona vuota per via del Covid, e Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants che hanno anche omaggiato il dj torinese star internazionale Gigi D’Agostino, purtroppo molto malato, e l’altro piemontese, Gabry Ponte. Emozione per il siparietto dedicato a Raffaella Carrà da Laura Pausini, “Fiesta”, per così è e così sarà anche domani.

Tanti i momenti rivolti a promuovere Torino e all’Italia, specialmente grazie alla cartoline introduttive realizzate con il drone Leo che hanno mostrato al grande pubblico internazionale le meraviglie d’Italia. Indimenticabile quella di Mahmood e Blanco realizzata dal cielo di Torino, dalla Mole ai tesori sabaudi. Oggi, si terranno le prove per la seconda semifinale di domani in cui ci saranno anche Achille Lauro per San Marino e Emma Muscat per Malta. Le prove generali in costume di stasera saranno aperte al pubblico che è riuscito a comprare il biglietto in prevendita.