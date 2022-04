Eurovision Song Contest, Diodato è il primo ospite internazionale

È Diodato il primo ospite internazionale annunciato da RAI per la 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest in programma di Torino.

L’annuncio è arrivato poco fa, nel corso del TG1 delle ore 20. Il cantautore, vincitore dell’edizione 2020 di Sanremo, non partecipò all’Eurovision di quell’anno per via dell’annullamento dello stesso a causa dello scoppio della pandemia da Covid.

“Sarò ospite il 10 maggio sul palco di Torino – ha detto Diodato al TG1 -. E’ bello che la musica italiana sia così ben rappresentata in questa rassegna e sono contento di farne parte. L’Eurovision può aiutare ad amplificare i messaggi della musica, quei messaggi di pace che oggi sono ancora più importanti”.