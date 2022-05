Eurovision Song Contest 2022, la seconda semifinale [LA DIRETTA]

La seconda semifinale dell’Eurovision in diretta su CronacaQui (f5 per aggiornare la pagina):

Per i torinesi e gli italiani in genere questa è la serata dello smartphone a portata di mano per cercare di fare passare la semifinale al primo italiano in gara, in prestito a San Marino: Achille Lauro con la sua “Stripper”. Ma, sarà anche la notte di un’altra beniamina del Belpaese, Emma Muscat, la bella maltese ex star di “Amici”. E, sopratutto, sarà la volta del Volo il trio delle meraviglie che però si esibirà in coppia dopo il caso di positività al Covid di Gianluca il quale, ovviamente, parteciperà virtualmente allo show.

A sfidarsi ancora nella seconda semifinale saranno in tutto 18 Paesi: Finlandia con gli amati The Rasmus, Isareale con Michael Ben David, Serbia con l’originalissima Konstrakta, Azerbaijan con Nadir Rustamli, Georgia con i Circus Mircus, quindi Malta, San Marino, Australia con Sheldon Riley, Cipro , con la bellissima Andromache, Irlanda con Brooke, Macedonia del Nord con Andrea, Estonia con Stefan, Romania con i WRS, Polonia con Ochman, Montenegro con Vladana, il Belgio con Jérémie Makiese, la Svezia con la favoritissima Cornelia Jakobs e la Repubblica Ceca con We Are Domi. Dopo le performance dei cantanti in gara, durante le votazioni si esibiranno anche Germania, Spagna e Regno Unito, già qualificate di diritto per la finale: Malik Harris, Chanel, Sam Ryder. La serata proseguirà con il solito format veloce, un classico di Eurovision che sembra piacere molto agli italiani, poche interruzioni da parte dei conduttori e le esibizioni di Mika e Laura Pausini sulle note di Sting per un messaggio di pace. Come sempre anche stasera solo in 10 accederanno alla finalissima.