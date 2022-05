Eurovision-mania: i The Rasmus improvvisano un concerto nel centro di Torino [FOTO]

E’ Eurovision-mania a Torino. Ad aumentare l’hype per l’attesissimo evento in programma nel capoluogo piemontese ci ha pensato la band finlandese dei The Rasmus, che ha improvvisato un mini-concerto in piazza Castello.

Presente un ‘fan’ d’eccezione: il governatore Alberto Cirio. Che su Facebook ha postato uno scatto con la band: “L’Eurovision Song Contest ha ormai invaso la nostra splendida Torino e così può capitare che uscendo dall’ufficio ti ritrovi a parlare di cibo e musica con…i The Rasmus! Dalla Finlandia all’Italia per scoprire tutte le bellezze del nostro Piemonte” ha scritto Cirio.

(foto dalla pagina Facebook di Alberto Cirio)