Eurovision 2022, Lo Russo: “Saremo al centro dell’Europa musicale”

Manca davvero poco all’edizione torinese dell’Eurovision. C’è fermento in una città che s’appresta a diventare la capitale della musica. “Noi ce la mettiamo tutta perché la manifestazione sia un successo, la città si sta preparando al meglio per accogliere l’Eurovision Song Contest Italia – ha scritto su Facebook il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo -. C’è un grande lavoro organizzativo, un lavoro di squadra straordinario tra istituzioni. Uniti vivremo una bellissima settimana di musica e renderemo il nostro territorio davvero conosciuto in Italia e nel mondo”.

“Oggi – continua – abbiamo presentato il programma dell’Eurovision Village, uno spazio aperto a tutti al Parco del Valentino dal 7 al 14 maggio con un programma fittissimo che prevede più di 40 ore di concerti con artisti internazionali, nazionali e del territorio piemontese. Ma oltre alla musica, grazie a 200 testimonial e attivisti, ogni giorno si parlerà di tematiche di attualità che costituiranno momenti di approfondimento. E in quest’area troveranno posto anche i maxischermi per assistere in diretta alle serate della gara musicale, i punti ristoro, gli stand degli sponsor e quelli istituzionali. Saremo al centro dell’Europa musicale e avremo una bellissima vetrina per far dire: Torino, che spettacolo!”.

(foto dal profilo Facebook di Stefano Lo Russo)