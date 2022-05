Eurovision, i risultati della prima semifinale: dieci paesi qualificati alla finalissima

Si è conclusa poco fa la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest al Pala Olimpico di Torino. Dieci i paesi qualificati alla finalissima di sabato sulle 17 nazioni che si sono esibite nel corso della serata.

Passano (non in ordine di classifica) Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi. Giovedì la seconda semifinale con gli altri 17 paesi in gara.