Eurovision, caso Maneskin chiuso: Damiano non ha assunto cocaina

Questione chiusa. La vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021 non è più in discussione. Già, perché l’esame tossicologico cui si è sottoposto – volontariamente – il frontman del gruppo, Damiano, ha dato esito negativo.

Stop alle polemiche. Alle accuse infondate. E ad assurde richieste di squalifica (da parte della Francia, piazzatasi seconda in classifica e forse per questo irritata). Non ha assunto cocaina nella green room, Damiano. Come detto fin dal primo momento. Quando ha dovuto spiegare a un intero continente che non fa uso di droghe, a causa di una clip in diretta che lo ha immortalato con la testa abbassata sul tavolino. La sua verità (quella cioè sulla sua posizione anomala assunta per via di un bicchiere rotto) è stata surclassata dalle accuse provenienti dalla Francia e dai ‘giudici’ del web. Ma poi sono arrivati i risultati del test anti-droga che hanno chiuso la vicenda.

Dopo il Festival, l’Eurovision. E’ un momento magico per i Maneskin, che si preparano anche un tour estremamente rock. I fan torinesi non vedono l’ora: il 3 aprile 2022 al PalaAlpitour.