Eurovision 2022, Mahmood & Blanco i più social del mondo

Con oltre 328.000 conversazioni social e online generate da inizio anno e una share of voice – ovvero la quota delle stesse rispetto ai concorrenti diretti – del 36,4%, Mahmood & Blanco sono i cantanti dell’Eurovision 2022 che hanno generato più engagement social a livello mondiale, da gennaio ad aprile.

È il quadro che emerge dal monitoraggio di Talkwalker, multinazionale leader globale nella Consumer intelligence, che monitora e misura quotidianamente le conversazioni social e web generate dagli account di aziende, emittenti tv, personaggi, influencer e utenti in termini di presenza e interazioni (engagement) sui social, che ha analizzato a livello internazionale le conversazioni sugli artisti che si esibiranno all’Eurovision 2022 e ne ha stilato una speciale classifica.

Mahmood & Blanco (Italia) dominano la Top 10 con Achille Lauro (San Marino) secondo e S10 (Paesi Bassi) terza.

A poco più di un mese dalla finale del 14 maggio a Torino, il duo, fresco vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood & Blanco, si avvicina, così, all’esibizione live come uno dei favoriti per la vittoria, guidando, per l’Italia, la classifica delle conversazioni social (328.000 conversazioni, share of voice 36,4%) con un sentiment positivo, ovvero l’analisi, rispetto alle conversazioni generate, di quello che gli utenti pensano sul cantante, del 32%. Segue, ma a distanza, Achille Lauro, che, in questa edizione delll’Eurovision, difende i colori di San Marino, con 149.000 risultati (share of voice 16,6% e sentiment positivo 21%), chiude il podio la cantante olandese S10 con 98.000 mila conversazioni (share of voice 10,8% e sentimenti del 22,6). Al quarto posto si classifica Chanel, attrice e cantante cubana naturalizzata spagnola, che rappresenterà la Spagna, con 67.000 conversazioni (share of voice 7,4%, sentiment 25,2%) e che precede la cantante serba Konstrakta che totalizza 29.000 conversazioni (share of voice 26,1%, sentiment 26,1%). A pari merito con 21.000 conversazioni e una share of voice del 2,4% il gruppo ucraino Kalush Orchestra (sentiment positivo 8,7%), la cantante albanese Ronela Hajati (sentiment positivo 30,3%) e dal duo musicale norvegese Subwoolfer (sentiment positivo 27,3%). Chiudono la classifica il gruppo musicale lettone Citi Zeni con 15.000 conversazioni (share of voice 1,7%, sentiment positivo 30,3%) e il cantante britannico Sam Ryder con sole 5.000 conversazioni (share of voice 0,5%, sentiment positivo 38,5%).

Mahmood & Blanco si confermano ai primi posti anche in Europa e USA. Boom di Instagram e Twitter, piattaforme regine dell’engagement dell’Eurovision.

Di pari passo con la classifica mondiale, i due artisti italiani spopolano nelle conversazioni social anche se si prendono in considerazione i singoli paesi europei così come gli Stati Uniti. In UK, infatti, sono proprio Mahmood & Blanco a guidare la classifica per conversazioni con 3400 risultati, seguiti alla pari con 1700 risultati da S10 (Paesi Bassi) e Achille Lauro (San Marino). In Spagna è prima Chanel (Spagna) con 46.000 conversazioni, seguita da Mahmoood & Blanco (Italia) a 18.900, terzo posto per Achille Lauro (San Marino) con 11.900 risultati. La classifica francese vede, invece, al primo posto S10 (Paesi Bassi) con 3.600 conversazioni, al secondo posto Mahmood & Bllanco (Italia) con 1.900 conversazioni e più staccato al terzo Achille Lauro (San Marino) con 744 conversazioni. In Germania le prime due posizioni, come in Francia, sono occupate da S10 (Paesi Bassi) con 6.700 conversazioni e Mahmood & Blanco con 1200, al terzo posto la Kalush Orchestra (Ucraina) con 682 conversazioni. Copione simile anche in USA, dove S10 (Paesi Bassi) e Mahmood & Blanco si spartiscono i primi due posti del podio, rispettivamente, con 31.500 e 16.600 conversazioni. Chiudono il podio, al terzo posto i Subwoolfer con 12.300 conversazioni.

“Negli ultimi tre anni di rilevazioni – commenta Francesco Turco, marketing manager per l’Italia di Talkwalker – il vero boom di interazioni social per l’Eurovision è stato il 2021, con un incremento del 61% dell’engagement generato da Facebook ma soprattutto con quello originato da Instagram che è passato dalle 156.400 conversazioni del 2020 a ben 3,1 milioni di interazioni del 2021 e di Twitter che dalle 228.500 conversazioni e arrivato con l’edizione 2021 a 3,4 milioni. E da quello che vediamo dalle nostre analisi preliminari anche il 2022 potrebbe ricalcare gli stessi straordinari risultati, con l’Italia, paese ospitante dell’evento, a fare da capofila dell’engagement mondiale trascinata dalla performance di Mahmood e Blanco.”