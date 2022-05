Eurovision 2022, la seconda semifinale: eliminati Achille Lauro ed Emma Muscat

Si è conclusa poco fa la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, che ha annunciato altri 10 paesi qualificati alla finalissima di sabato sera. Eliminati dalla competizione Achille Lauro (San Marino) ed Emma Muscat (Malta). Passano Belgio, Repubblica Ceca, Azerbaigian, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Svezia, Romania e Serbia.

And here are the 10 qualifiers from tonight’s show! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/ynNPfwB6CL

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022