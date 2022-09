Impresa dell’Italia di Pozzecco all’EuroBasket! A Berlino gli azzurri battono la strafavorita Serbia con il punteggio di 94 a 86. Una prova di squadra commovente: trascinatori Spissu e Fontecchio, con coach Pozzecco prima espulso in lacrime, poi in estasi grazie alla prova dei suoi. Ora appuntamento a mercoledì contro la Francia per i quarti di finale.