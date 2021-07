EURO 2020. Verso la finale, la carica di Mancini: “Vogliamo divertirci ancora”

E’ il giorno della vigilia di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020: l’ultimo atto di un torneo iniziato un mese fa ed ora arrivato all’atto conclusivo, domani, dal Wembley Stadium.

“SUPERATO GRANDI DIFFICOLTA’, ORA ULTIMO SFORZO”

Lo sa bene Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, che ha anticipato così la sfida: “Abbiamo superato un percorso pieno di difficoltà, adesso serve un ultimo sforzo. Abbiamo altri 90 minuti per divertirci: i ragazzi hanno dimostrato sempre grande forza. Possiamo fare una grande partita”.

“SOGNO 11 LUGLIO COME QUELLO DELL’82”

Un accenno anche ad un’altra data storica del calcio italiano, l’11 luglio 1982, data che corrisponde al trionfo mondiale dell’Italia di Bearzot: “Spero che la data di domani possa essere importante una seconda volta per gli italiani”. E sulla sua carriera: “Spero di togliermi soddisfazioni da allenatore con la Nazionale, quelle che mi sono mancate da giocatore”.

CHIELLINI: “DOBBIAMO ESSERE PERFETTI”

Suona la carica anche Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia: “Domani servirà un cuore caldo per affrontare uno stadio come quello di Wembley, ma allo stesso tempo una mente fredda. Dobbiamo essere lucidi e avere la situazione sotto controllo per 90 minuti, per portare a casa la Coppa bisogna essere perfetti. E’ una finale da godere con gioia – ha aggiunto il difensore – ma allo stesso tempo con spensieratezza ed un pizzico di follia. Kane? L’ho già affrontato, sono uno dei suoi più grandi estimatori. Sarà una sfida difficile e stimolante”.