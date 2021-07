In tutta Italia si sta facendo festa per il trionfo azzurro di Wembley, contro l’Inghilterra. Ovviamente non fa eccezione Torino dove migliaia di persone si sono riversate in strada per festeggiare la vittoria agli Europei della Nazionale di Mancini. Fuochi d’artificio, bandiere tricolori al vento e caroselli stanno riempiendo e popolando le strade del centro e le piazze della città, in particolare la centralissima piazza Vittorio.