EURO 2020. Spagna-Svezia 0-0: reti bianche a Siviglia

Reti bianche all’Estadio de La Cartuja di Siviglia tra Spagna e Svezia: finisce 0-0 tra le due nazionali, alla loro partita d’esordio a Euro 2020.

Non sono mancate però le emozioni: nel primo tempo lo juventino Morata fallisce a tu per tu con Olsen, migliore in campo dei suoi, poi il centravanti svedese Isak si vede deviare il proprio tiro sul palo da Llorente. Nella ripresa il portiere gialloblù para tutto, ma i suoi sbagliano in contropiede con Berg. Un punto a testa, quindi: nel girone E c’è la Slovacchia prima a 3 punti, mentre ora l’ultimo posto è occupato dalla Polonia, a zero.