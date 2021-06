EURO 2020. Olanda-Ucraina 3-2: Dumfries salva gli “Orange” nel finale

L’Olanda si salva nel finale dopo una rimonta e conquista tre punti chiave nella sua partita d’esordio ad Euro 2020: battuta 3-2 l’Ucraina ad Amsterdam.

Dopo un primo tempo bloccato, il match si anima nella ripresa. Al 52′ Wijnaldum porta in vantaggio l’Olanda, poco dopo c’è il raddoppio di Weghorst. La partita sembra decisa, ma l’Ucraina la pareggia in quattro minuti: prima Yarmolenko al 75′, poi Yaremchuk al 79′. Alla fine ci pensa Dumfries nel finale: colpo di testa e rete del 3-2 finale. Orange in vetta al gruppo C insieme all’Austria, vincente oggi pomeriggio contro la Macedonia del Nord.