L’Olanda batte 2-0 l’Ucraina e conquista la qualificazione agli ottavi con la matematica, inoltre, del primato nel girone C di Euro 2020.

Gli Orange la sbloccano in avvio con un rigore di Depay raddoppiando, poi, nella ripresa con Dumfries (secondo gol in due partite). L’Austria si giocherà il tutto per tutto nell’ultima giornata contro l’Ucraina: dallo scontro diretto potrebbe uscire anche la probabile avversaria dell’Italia agli ottavi di finale.