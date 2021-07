Euro 2020: nuovi insulti e minacce di morte alla famiglia Morata. Alice Campello smaschera gli haters (italiani)

Offese irripetibili. Minacce di morte. Ancora una volta, la famiglia di Alvaro Morata finisce nel mirino degli haters durante Euro 2020. Ma questa volta sono stati i tifosi (o pseudo tali) italiani ad assaltare il profilo Instagram di Alice Campello, moglie dell’attaccante della Juventus, con messaggi vergognosi.

E’ successo dopo il gol dell’1-1 realizzato dal compagno nella semifinale tra Italia e Spagna, poi vinta dagli Azzurri ai rigori proprio dopo un rigore sbagliato da Morata cui ha fatto seguito quello decisivo segnato da Jorginho. Questa mattina l’influencer italiana ha pubblicato tutto nelle stories su Instagram.

“Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero – ha scritto la moglie di Morata -. Non penso nemmeno sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile”.

