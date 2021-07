EURO 2020. La gioia di Mancini: “Dedicato alla nostra gente, spero che in Italia si stia festeggiando”

“Cosa c’è dietro questa notte? Era impossibile anche solo da pensare, ma i ragazzi sono stati straordinari. Non ho parole per loro, è un gruppo meraviglioso”. Così Roberto Mancini, subito dopo il trionfo azzurro di Wembley. “In questo torneo – ha proseguito il tecnico – non c’è stata una partita facile, anche questa, per come si era messa, si era fatta difficile, ma l’abbiamo dominata. Ai rigori, poi, conta anche la fortuna, mi dispiace per gli inglesi”. Ancora: “l’Italia è cresciuta e può migliorare ancora. Europeo faticosissimo, siamo felicissimi per tutti gli italiani. Mondiali? Ora godiamoci questa cosa incredibile”. Di nuovo, il tecnico azzurro ha voluto lodare i suoi ragazzi: “sono stati incredibili, l’amicizia che si è creata tra loro ha fatto sì che potessero raggiungere questo successo”. Alla fine, ha pianto. E ha abbracciato come non mai Gianluca Vialli. “Quella Sampdoria andava oltre, fummo sfortunati allora, oggi si è chiuso un cerchio”, ha aggiunto l’allenatore. “Siamo stati meravigliosi. Sono contento perché abbiamo vinto giocando bene” ha quindi rilanciato Mancini. “Questa è una vittoria importante per tutti i tifosi, per tutta la nostra gente. Sì, spero che in Italia si stia festeggiando. Siamo davvero felici” ha concluso.