EURO 2020. Italia, senti Mancini: “Meglio di così non si poteva. Dimostrato che tutti sono titolari”

Non c’è due senza tre. L’Italia batte anche il Galles e chiude il girone inanellando la terza vittoria consecutiva. “Meglio di così non si poteva…” ha commentato, a caldo, il ct azzurro Roberto Mancini, subito dopo il triplice fischio, parlando ai microfoni della Rai. In ogni caso, ha aggiunto “avremmo potuto fare un gol in più. I ragazzi sono stati bravissimi”.

DIMOSTRATO CHE TUTTI SONO TITOLARI

“Anche cambiando non deve cambiare niente – ha proseguito – i giocatori sanno quello che devono fare, il prodotto non cambia”. Per quanto concerne la prestazione di Verratti, reduce da un lungo infortunio: “Oggi – ha detto ancora Mancini – abbiamo dimostrato che tutti sono titolari. Tutti hanno fatto quello che dovevano fare, anche di più”.

TUTTE LE PARTITE SONO DIFFICILI

L’Italia dunque approda agli ottavi e più di un osservatore neutro prova ad indicare nell’undici azzurro uno dei candidati per la vittoria finale. “Tutti quelli che passano il turno e vanno agli ottavi sono tutti in lizza per vincere“, prova a volare basso Mancini. “Anche noi abbiamo delle difficoltà. Tutte le partite sono difficili”. E poi: “E’ sbagliato pensare che tutte le partite si possono vincere perché sono tutte nazionali”.

RECORD DI POZZO? LUI HA VINTO TUTTO

Infine una domanda sul record di Pozzo (30 risultati utili consecutivi) eguagliato: “Al momento sono ancora indietro, Pozzo ha vinto tante altre cose importanti“. “Salutiamo Roma e dedichiamo questa vittoria a tutti quelli che hanno sofferto in questo anno e mezzo. Se lo meritano” ha concluso Mancini.

CHIESA: PRONTI A DARE BATTAGLIA

Per quanto concerne, invece, gli azzurri scesi in campo contro i “dragoni”, ecco Federico Chiesa, autore di una buona prestazione contro i gallesi: “sogniamo in grande? Sì, facciamo bene! Siamo qui per alzare il trofeo se ci riusciremo”. “Siamo pronti dare battaglia a tutti, ora inizia il bello” aggiunge l’attaccante bianconero.

PESSINA: NOSTRA FORZA E’ IL GRUPPO

Per l’autore del gol, Matteo Pessina: “la forza di questa squadra è il gruppo, mister Mancini sa dare la stessa importanza a tutti, anche a chi gioca meno. Trasmette fiducia”. “Quando entri in campo giochi con tranquillità e serenità, è la cosa più bella” ha detto alle telecamere di Sky. E poi: “la mia è una bella favola e dimostra che chi parte dalla Serie C può arrivare in Nazionale con tanti sacrifici. Ma una gioia così li ripaga tutti”.