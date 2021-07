EURO 2020. Italia-Inghilterra 4-3 ai rigori: azzurri campioni d’Europa [LE FOTO PIU’ RAPPRESENTATIVE]

Italia campione d’Europa! Cinquantatré anni dopo, il massimo trofeo continentale torna a vestirsi d’azzurro. E lo fa a Wembley dove, questa sera, è andato in scena l’atto finale di Euro 2020, con un match tosto, a tratti equilibrato, che ha visto protagonisti l’Inghilterra di Southgate e la Nazionale di Mancini. Gli azzurri hanno dunque fatto festa in terra britannica, trionfando in casa dei “leoni”, superandoli 4-3, ai calci di rigore. I padroni di casa erano partiti forte sbloccando la gara con Shaw (2′), poi, nel secondo tempo, gli azzurri hanno pigiato il piede sull’acceleratore, acciuffando il pari con Bonucci (67′). Dopo i supplementari, dal dischetto decisiva la parata di Donnarumma su Saka. Per l’Italia è il secondo titolo europeo della sua storia.

IL TABELLINO:

Italia -Inghilterra 4-3 dopo i calci di rigore (1-1 dopo i supplementari)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (13′ sts Florenzi); Barella (9′ st Cristante), Jorginho, Verratti (6′ pts Locatelli); Chiesa (40′ st Bernardeschi), Immobile (9′ st Berardi), Insigne (1′ pts Belotti).

In panchina: Sirigu, Meret, Pessina, Acerbi, Bastoni, Toloi. All. Mancini

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford, Walker (14′ sts Sancho), Stones, Maguire; Trippier (25′ st Saka), Philips, Rice (29′ st Henderson – 14′ sts Rashford), Shaw; Mount (9′ pts Grealish), Sterling; Kane.

In panchina: Ramsdale, Johnstone, Ming, Coady, Calvert-Lewin, James, Bellingham. All. Southgate

Arbitro: Kuipers (Ola)

Marcatori: 2′ Shaw (In), 22′ st Bonucci (It)

Sequenza rigori: Berardi (Ita) gol; Kane (Ing) gol; Belotti (Ita) parato; Maguire (Ing) gol; Bonucci (Ita) gol; Rashford (Ing) palo; Bernardeschi (Ita) gol; Sancho (Ing) parato; Jorginho (Ita) parato; Saka (Ing) parato.

Ammoniti: Barella, Bonucci, Insigne, Chiellini, Jorginho (Ita); Maguire (Ing)