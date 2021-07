Italia in semifinale di Euro 2020: battuto il Belgio 2-1 e qualificazione in cassa. Ora tocca alla Spagna, prossima avversaria degli azzurri sulla strada verso la finale.

Gli uomini di Mancini aprono le marcature al minuto 31′ con una rete di Barella. Raddoppia Insigne al 44’ con un tiro a giro dal limite dell’area. Proprio nel finale del recupero del primo tempo, il Belgio accorcia le distanze grazie a un rigore segnato da Lukaku. Nonostante l’offensiva dei diavoli rossi, gli azzurri tengono duro e portano a casa il match. L’Italia è in semifinale.

Grande festa per le vie di Torino. Al triplice fischio finale tanto l’entusiasmo da parte della gente che si è anche riversata per strada, soprattutto nella zona di piazza Vittorio: tanti cori a favore della Nazionale azzurra che adesso davvero può puntare in grande. La speranza è che anche martedì sera possa esserci la stessa voglia di festeggiare… Spagna permettendo.