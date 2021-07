EURO 2020. Italia in finale: 1-1 ai regolamentari, Spagna battuta ai rigori

L’Italia è in finale di Euro 2020: gli Azzurri battono la Spagna ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Le due reti sono di due giocatori juventini: apre Chiesa prima al 60′ con un tiro a giro. Pareggia Morata all’80’ dopo un uno-due con Olmo: l’attaccante non sbaglia a tu per tu con Donnarumma. I supplementari passano indenni e si va ai rigori.

Dopo gli errori di Locatelli e Dani Olmo è decisivo l’errore di Morata, che si fa parare il rigore da Donnarumma. Jorginho non sbaglia il match point: gli Azzurri volano in finale, affronteranno una tra Inghilterra e Danimarca, in campo domani.