EURO 2020. Italia, basta Pessina. Anche il Galles va ko. Azzurri agli ottavi da primi nel girone

Terzo successo di fila per l’Italia di Mancini che, all’Olimpico, nell’ultima partita del Gruppo A di Euro 2020, batte anche il Galles (dopo aver già sconfitto Turchia e Svizzera) e vola agli ottavi di finale da prima classificata del girone a punteggio pieno. Decide un gol di Pessina, al 39′ del primo tempo, con l’atalantino bravo a girare in rete, con un tocco morbido di destro, la punizione di Verratti.

BERNARDESCHI CENTRA IL PALO

Nella ripresa padroni di casa più volte vicini al raddoppio con Bernardeschi che centra anche un palo, mentre Gareth Bale sciupa una palla abbastanza clamorosa per il pari gallese. Da segnalare, a tabellino, l’espulsione di Ampadu (55′) per fallo sullo stesso ex viola.

AZZURRI SEMPRE IN CONTROLLO

C’è da dire che, nonostante i numerosi cambi proposti da Mancini (nel finale è subentrato finanche Sirigu per Donnarumma), gli azzurri hanno disputato una buona partita, rimanendo sempre in controllo del match senza mai dare l’impressione di forzare. Nota di rilirvo: il ct Mancini è entrato nella storia del calcio azzurro eguagliando il record di imbattibilità della Nazionale due volte campione del mondo di Vittorio Pozzo (seconda metà degli anni ’30) inanellando, proprio come quell’undici, 30 risultati utili consecutive.

AGLI OTTAVI AUSTRIA O UCRAINA

Nonostante la sconfitta, si qualificano, come secondi (in virtù della differenza reti), anche i gallesi. Per quanto concerne gli azzurri, agli ottavi di finale, che si giocheranno sabato 26 giugno, a Wembley (Londra), affronteranno la seconda classificata del Gruppo C, vale a dire una tra Austria ed Ucraina.

IL TABELLINO:

Italia-Galles 1-0

ITALIA (4-3-3): Donnarumma (89′ Sirigu); Toloi, Bonucci (46′ Acerbi), Bastoni, Emerson; Jorginho (75′ Cristante), Verratti, Pessina (87′ Castrovilli); Bernardeschi (75′ Raspadori), Belotti, Chiesa. In panchina: Barella, Di Lorenzo, Immobile, Insigne, Locatelli, Meret, Spinazzola L. All. Mancini.

GALLES (3-4-3): Ward; Ampadu, Rodon, Gunter; C. Roberts, Allen (87′ Levitt), Morrell (60′ Moore), N. Williams (86′ Davies); Bale (86′ Brooks), Ramsey, James (75′ Wilson). In panchina: Davies, Hennessey, Lockyer, Mepham, Norrington-Davies, Roberts, Williams. All. Page.

ARBITRO: Hategan O. (Rom).

MARCATORE: 39′ Pessina (I)

NOTE: espulso al 55′ Ampadu (G) per gioco violento. Ammoniti Allen (G), Gunter (G) e Pessina (I),