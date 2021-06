Euro 2020, Inghilterra-Germania 2-0: Tre Leoni ai quarti

L’Inghilterra fa letteralmente esplodere di gioia Wembley, battendo 2-0 la Germania e staccando il pass per i quarti di finale di Euro 2020. La gara si decide nel secondo tempo: al 75′ Kane mette in mezzo rasoterra e Sterling insacca.

Terzo gol in quattro partite per il ragazzo di Wembley del Manchester City. All’81’ occasione clamorosa divorata dai tedeschi: Mueller si ritrova a tu per tu con Pickford ma spedisce sul fondo. Quattro minuti dopo la chiude Kane, sempre con una zampata sotto misura. L’Inghilterra affronterà una tra Svezia e Ucraina.