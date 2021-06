L’Inghilterra fa festa a Wembley: gli uomini di Southgate battono 1-0 la Croazia, conquistando i primi tre punti nel match di apertura del gruppo D degli Europei di calcio 2021.

La rete decisiva è arrivata nella ripresa, al 57′: segna Sterling, servito davanti al portiere da Phillips. Gli inglesi balzano quindi in testa alla classifica in solitaria, in attesa dell’altro match del girone in programma domani tra Repubblica Ceca e Scozia.