Euro 2020, il sogno continua: Chiesa e Pessina stendono l’Austria ai supplementari, Italia ai quarti

Il sogno continua. Nella splendida cornice di Wembley l’Italia soffre tremendamente l’Austria, ma riesce a spuntarla ai supplementari e stacca il pass per i quarti di finale di Euro 2020. I ragazzi di Mancini incontreranno una tra Belgio e Portogallo.

LA PARTITA

Al 16′ la prima grande occasione per gli Azzurri: tiro a botta sicura di Barella su assist di Spinazzola e miracolo di Bachmann che respinge di piede. Al 33′ Italia vicinissima al vantaggio: conclusione da urlo di Immobile dalla distanza e palla che centra il palo esterno. A inizio ripresa calcio di punizione dal limite per l’Austria: il tiro di Alaba finisce di poco alto sulla traversa.

GOL ANNULLATO AD ARNAUTOVIC

La squadra di Franco Foda prende coraggio e al 65′ la Nazionale rischia il tracollo: sponda di Alaba che sovrasta Di Lorenzo e colpo di testa vincente di Arnautovic. Ma Taylor, dopo il consulto col Var, annulla per un fuorigioco millimetrico. Al 71′ l’Italia si scuote: destro di Locatelli, nessun problema per Bachmann. Subito dopo ci prova Insigne: il suo tiro a giro termina fuori. Al 74′ intervento sciagurato in area di Pessina ai danni di Lainer: proteste vibranti dell’Austria, ma una posizione di fuorigioco salva gli Azzurri. All’83’ Mancini cambia in attacco: Chiesa e Belotti per Berardi e Immobile.

SUPPLEMENTARI

Si va ai supplementari. Ed è proprio Chiesa che sblocca il match al 94′: lancio di Spinazzola, numero in area dell’esterno della Juventus, e Bachmann battuto. Al 104′ gran punizione di Insigne e gran risposta del portiere austriaco. Subito dopo arriva il raddoppio con uno spunto in area di Pessina, al secondo gol in questo Europeo. Al 114′ l’Austria accorcia le distanze: calcio d’angolo e colpo di testa sul primo palo di Kalajdzic, che beffa Locatelli e insacca. Finisce 2-1: Italia ai quarti.