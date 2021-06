Basta un gol: il Belgio stende il Portogallo 1-0 e conquista il pass per i quarti di finale di Euro 2020. Saranno i Diavoli Rossi a sfidare l’Italia venerdì prossimo a Monaco: in palio un posto in semifinale.

A decidere il match una gran rete dalla distanza di Thorgan Hazard, al 42′. Si compone così il secondo quarto di finale del tabellone dopo Danimarca-Repubblica Ceca. Domani in programma Croazia-Spagna e Francia-Svizzera.