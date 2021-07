EURO 2020. Donnarumma: “ll gol a freddo poteva ammazzarci, ma noi non molliamo mai”

Donnarumma protagonista ai calci di rigori, è stato anche nominato miglior giocatore del torneo: “Siamo felicissimi, non abbiamo mai mollato. Siamo partiti da dove sapete tutti e avete visto dove siamo arrivati” ha commentato l’estremo difensore azzurro subito dopo il successo. “Ci meritiamo questa vittoria” ha aggiunto. “Il gol a freddo poteva ammazzarci, ma noi non molliamo mai. Non è stata una gara facile, l’Inghilterra ha difeso bene, ma noi siamo stati superiori”. Se lui può essere considerato l’erede di Buffon? “Gigi è il più forte di tutti, il ‘numero uno’ in assoluto. Io cerco di dare sempre il massimo facendomi trovare pronto. Il mio obiettivo è quello di dare una mano alla squadra, vedremo dove riuscirò ad arrivare tra qualche anno” ha concluso