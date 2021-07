EURO 2020. Danimarca ko ai supplementari, la finale sarà Italia-Inghilterra

Decisa l’avversaria dell’Italia nella finale di Euro 2020: è l’Inghilterra, che nella seconda semifinale ha battuto ai supplementari la Danimarca.

Il match si apre in realtà in salita per i padroni di casa: una punizione di Damsgaard apre i conti, portando in vantaggio la Danimarca. Il pari arriva al 39′: autogol di Kjaer che devia in rete su un cross basso di Saka. Nella ripresa il risultato non cambia e si va ai supplementari: la rete decisiva arriva al 104′, firmata Harry Kane. L’attaccante inglese si fa parare inizialmente il rigore, procuratogli da Sterling, poi mette in porta sulla respinta.

Inutile l’assalto finale dei danesi: i padroni di casa resistono e conquistano per la prima volta la finale di un Europeo. Domenica sarà Italia-Inghilterra a Wembley: fischio d’inizio alle ore 21.