EURO 2020. Danimarca-Belgio 1-2: De Bruyne incanta, Red Devils a punteggio pieno

Il Belgio batte 2-1 in rimonta la Danimarca nella partita valevole per la seconda giornata del girone B di Euro 2020.

Partono fortissimo i padroni di casa, spinti dal pubblico di Copenhagen: al 2’ segna Poulsen. Al 10′, poi, le squadre si fermano per omaggiare Christian Eriksen. Nella ripresa il match cambia grazie all’ingresso di Kevin De Bruyne: i centrocampista del Manchester City serve Thorgan Hazard per il gol del pari al 55’, poi realizza lui stesso la rete del sorpasso. Belgio in vetta al girone a quota 6 punti, Danimarca ancora a zero ed ora quasi matematicamente eliminata.