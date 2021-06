Euro 2020, clamoroso a Budapest: Francia bloccata sul pari dall’Ungheria

Clamoroso a Budapest. Davanti ai 60mila della Puskas Arena la Francia non va oltre il pareggio di fronte all’Ungheria, cenerentola designata del girone F di Euro 2020. Finisce 1-1 e ora la leadership nel girone per i Bleus di Deschamps è a rischio, in attesa di Germania-Portogallo.

La Francia domina, ma non segna. E così a passare in vantaggio sul finale del primo tempo è l’Ungheria del Ct torinese Marco Rossi, grazie a un guizzo di Fiola. Nella ripresa al 21′ arriva il pari di Griezmann, ma la rimonta transalpina si chiude qui, nonostante un generoso forcing finale.