EURO 2020. Austria-Macedonia 3-1: Gregoritsch e Arnautovic la decidono nel finale

La Macedonia del Nord sfiora l’impresa, ma alla fine la spunta l’Austria. A Bucharest i biancorossi battono 3-1 i macedoni, alla prima partita in assoluto in una competizione maggiore per nazionali.

Apre le marcature Lainer al 18′, pareggia il genoano Goran Pandev al 28′. Il risultato regge fino al 78′: decisivo Gregoritsch, che riporta in vantaggio l’Austria. Chiude il match Arnautovic all’89’. Tre punti per gli austriaci, ora in vetta al gruppo C in attesa della sfida tra Olanda e Ucraina, in programma stasera ad Amsterdam.