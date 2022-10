Esplosione in una palazzina di Carignano per un una fuga di gas. Tre gli appartamenti danneggiati, cinque i feriti in modo lieve dall’esplosione. Intorno alle 6 del mattino, in una palazzina di tre piani al civico 10 di via Braida, è esplosa la bombola del gas all’interno di uno degli appartamenti, abitato da un anziano.

Sono rimasti feriti lo stesso anziano e i componenti del nucleo familiare dell’appartamento adiacente, tutti trasportati all’ospedale di Moncalieri (l’anziano in codice giallo, gli altri in codice verde). La palazzina è temporaneamente inagibile, in attesa di verifiche da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche numerose ambulanze.

Intervistato da Claudio Neve, il sindaco Giorgio Albertino ha illustrato il piano del Comune di Carignano per sistemare gli sfollati (intervista integrale nel quarto video).

(Video e parte della fotogallery a cura di Tonino Di Marco)