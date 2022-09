Esplosione di strada del Bramafame: c’è un rinviato a giudizio per il crollo

Un anno dopo la tragica esplosione della palazzina di strada del Bramafame, che costò la vita al piccolo Aron Titla, morto a quattro anni sotto alle macerie il 24 agosto 2021, uno dei due presunti responsabili del crollo è stato rinviato a giudizio. Ieri, a porte chiuse, si è svolta e conclusa l’udienza preliminare relativa a Ernesto Pennesi, l’artigiano di 68 anni indagato per avere costruito un allaccio “abusivo” del gas (secondo la procura) e a Bukhorosh Snalla, albanese di 26 anni, cugino della vittima, che avrebbe aperto il gas per la cena la sera dello scoppio.

Snalla, difeso dall’avvocato Enrico Cairo, ieri ha anticipato alla gup Irene Gallesio, di volere scegliere un rito alternativo. Non si è espresso su quale. Il rinvio è stato concesso, a dicembre, anche per dare la possibilità all’indagato di riflettere su una eventuale «condotta riparatoria». Ciò significa che, al di là delle responsabilità – nessuno finora si è proclamato colpevole, anzi – l’indagato, per una «questione umana», potrebbe offrire un “risarcimento” alla famiglia del bambino, come gesto per la grave perdita. Pennesi invece, difeso dall’avvocato Diego Torta, ieri ha chiesto di essere prosciolto: ha sempre dichiarato di non avere mai messo le mani in quella casa. Il pm Giorgio Nicola, titolare dell’indagine, ha chiesto il rinvio a giudizio, poi stabilito dalla gup.

L’inchiesta non è stata semplice. Il crollo si era verificato dopo un’esplosione dovuta a una fuga di gas Gpl. Da subito la procura aveva configurato i reati di disastro e omicidio colposo. In seguito, nei confronti di Pennesi, si era aggiunta anche l’accusa di esercizio abusivo della professione perché, secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe installato un impianto di gpl per uso domestico non alimentato dalla rete di distribuzione, bensì da una bombola a gas senza essere in possesso dei requisiti necessari per farlo. Lui però nega ogni addebito.

Il piccolo Aron era arrivato la sera prima della tragedia, con la famiglia, nell’appartamento di strada del Bramafame che era di alcuni parenti, ma forse in disuso. Il piccolo morì a causa dei traumi provocati dal crollo, mentre altri tre inquilini rimasero feriti. L’esplosione sarebbe stata generata (per il pm) da Snalla, che sarebbe sceso nel pozzetto dei contatori e avrebbe aperto inavvertitamente la bombola del secondo piano. A quel punto un’azione, forse l’accensione di una sigaretta o dell’interruttore della luce, avrebbe causato l’innesco dello scoppio.

Alcuni aspetti della dinamica, forse non verranno mai chiariti. E l’artigiano rinviato a giudizio ieri ha scelto volutamente il dibattimento, per ribadire con forza la sua presunta innocenza. Si valuterà, per lui, davanti a un collegio di giudici, la ricostruzione di una serata rimasta impressa nelle menti di molti anche per la giovane età della vittima.