Esibisce documenti falsi a un controllo e fugge: arrestato

E’ stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Ivrea per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e resistenza a Pubblico Ufficiale. Si tratta di un cittadino straniero di 34 anni, senza fissa dimora, coniugato, disoccupato, pluripregiudicato, arrestato in flagranza di reato.

IL FATTO

E’ accaduta lunedì sera, intorno alle ore 21.00 a Lessolo: gli agenti del Nucleo Radiomobile di Ivrea stavano effettuando un n0rmale controllo di una vettura con a bordo due persone straniere quando il conducente ha esibito una patente e una carta di identità sospette.

Pertanto, i carabinieri hanno chiesto ai due di seguirli alla vicina stazione di Ivrea, per ulteriori accertamenti.

LA FUGA

A questo punto, i due tentano la fuga. Giunti a Banchette, il conducente abbandona l’auto in una strada sterrata proseguendo la fuga a piedi, inseguito dagli agenti che riescono a fermarlo e a trarlo in arresto. Il passeggero, invece, è rimasto all’interno del veicolo e non ha opposto resistenza. Dagli accertamenti è emerso come i documenti fossero falsi e che il conducente risultava già gravato da un ordine di carcerazione emesso dall’A.G. di Genova, per fatti commessi in quel capoluogo ligure nell’anno 2015. L’uomo è stato così arrestato e condotto presso il carcere di Ivrea.

LA CONDANNA

Il Tribunale di Ivrea, nella giornata di martedì, dopo aver convalidato l’arresto, ha condannato l’uomo alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione (permanendo ristretto presso il carcere eporediese anche in forza del precedente ordine di carcerazione) e disponendo la conseguente confisca e distruzione dei documenti falsi d’identità sequestrati.

L’amico, residente a Ivrea, è stato rilasciato: dai controlli è stato riscontrato avesse il permesso di soggiorno scaduto e fosse in attesa di rinnovo.