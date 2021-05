Eseguiva tamponi e prelievi senza abilitazione: Procura indaga falso medico

Si presentava come “medico” ed era il titolare di un laboratorio che collaborava anche con diversi enti pubblici. Effettuava dunque tamponi rapidi e molecolari per il Covid ma anche prelievi venosi: il tutto, però, senza alcuna abilitazione.

Protagonista un uomo di una società operante nel centro di Vercelli. I carabinieri del NAS, nei suoi confronti, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare che prevede uno stop per future attività professionali o imprenditoriali. L’indagine sarà ora condotta dalla Procura di Torino per esercizio abusivo della professione e attivazione di un centro medico non autorizzato. Quest’ultimo aveva infatti avviato una vera e propria attività di screening che si era estesa dal Piemonte fino alla Lombardia.