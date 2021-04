Esegue lavori di ristrutturazione, ma la casa è sottoposta a sequestro: denunciata [VIDEO]

Una donna di 45 anni è stata denunciata in stato di libertà per avere eseguito lavori di ristrutturazione ed ampliamento in una casa sottoposta a sequestro perché abusiva.

L’intervento è stato dei carabinieri di Torino: la donna ha violato i sigilli dell’immobile, in cui aveva continuato ad eseguire i lavori nonostante i divieti. La 45enne è stata deferita anche per ricettazione: nel magazzino sono stati infatti rinvenuti elettrodomestici di verosimile provenienza illecita, dal valore complessivo di 4mila euro.