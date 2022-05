Escursionista cade e si frattura una gamba nella zona del Moncuni: intervento dell’elisoccorso [LE FOTO]

Attimi di paura nella mattinata di oggi a Trana, nel Torinese, per un’escursionista che ha riportato una sospetta frattura scomposta ad una gamba nella zona del Moncuni.

E’ avvenuto intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Poiché l’infortunio è avvenuto in una zona fittamente boscata, sul posto sono state mandate le squadre a terra che hanno individuato un’area adatta per consentire al Servizio Regionale di Elisoccorso di intervenire, sbarcando al verricello l’equipe. Nel frattempo la donna è stata stabilizzata e portata in ospedale a bordo dell’eliambulanza.