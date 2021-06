Esce “Mozart across boundaries”, il primo album del torinese Morgan Icardi

È uscito il suo primo album “MOZART ACROSS BOUNDARIES” (Musica Viva/Egea Music) che lo vede, in doppia veste, affrontare la varietà e ricca complessità della musica di Mozart.

Secondo Morgan, che da sempre condivide la passione per la musica classica con i giovani che gli scrivono da tutto il mondo, il linguaggio mozartiano supera qualsiasi barriera geografica, culturale, sociale e generazionale: Mozart come un ponte, “Mozart Across Boundaries”, che attraversa differenze, diffidenze, limiti e confini, capace di raggiungere tutti con grande chiarezza, forza e bellezza.

«Mi sento fortunato, un privilegiato, perché la musica riempie quasi totalmente la mia vita e quando suono e studio il tempo trascorre senza che io me ne accorga. La passione per la musica classica è come un viaggio in un universo senza confini, più scendi in profondità più sali per raggiungere dimensioni misteriose che stanno al confine dell’umano. Grazie ai canali social, mi rivolgo a tantissime persone in tutti i continenti, che in alcuni casi non hanno mai avuto l’occasione di conoscere il valore della musica classica. Molti mi scrivono per dirmi che hanno scoperto un universo nuovo, meraviglioso. Spero che “Mozart Across Boundaries” parli anche a tutti i ragazzi della mia età» racconta Morgan.

“Mozart Across Boundaries” è composto da 2 CD e 1 DVD.

Il primo disco vede Morgan in qualità di direttore d’orchestra e il secondo di pianista, entrambi escono sia in fisico che in digitale. Il DVD, che contiene le immagini della registrazione del primo disco, sarà disponibile solo nella versione fisica. Il disco è stato registrato all’APM di Saluzzo (CN).