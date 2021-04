Esce di casa perché “nervoso dopo un litigio”, ma era ai domiciliari: arrestato

E’ sceso da casa per fare una passeggiata e, fermato dagli agenti per un controllo, ha detto “sono nervoso, ho litigato con mio padre e sono sceso a fare quattro passi”. Peccato che l’uomo, 42enne italiano, fosse invece sottoposto alla misura degli arresti domiciliari: è stato dunque arrestato per evasione.

La versione fornita agli agenti non aveva infatti trovato immediato riscontro con quella dei parenti, che hanno riferito agli agenti che il 42enne era “sceso per andare in farmacia per un mal di testa”. A segnalare il fatto alla Polizia sono stati però i vicini, che hanno inoltre spiegato come l’uomo, in realtà, fosse solito infrangere sistematicamente la misura della detenzione domiciliare per andare fuori, creando spesso problemi.

L’uomo, agli arresti per reati contro il patrimonio, la persona, la Pubblica Amministrazione, tra l’altro anche sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, effettivamente dal mese di gennaio scorso è stato più volte denunciato ed arrestato per l’inottemperanza alla misura detentiva cui è sottoposto.