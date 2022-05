ESC 2022: con Eurovision arrivano le cartoline di “Leo”

Un drone per far “volare” l’ESC 2022 e raccontare le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche del nostro Paese, sorvolando in lungo e in largo l’Italia per poi planare all’interno del Pala Olimpico di Torino. Accadrà nelle postcard che – durante le serate del 10, 12 e 14 maggio – saranno abbinate a ognuno dei 40 Paesi in gara e ai rispettivi artisti e realizzate grazie alla collaborazione con il Ministero del Turismo, Enit, la Regione Piemonte e la città di Torino che hanno sostenuto il progetto. Un moderno affresco delle bellezze del Paese per raccontare gli scenari mozzafiato dell’Italia.

Il protagonista sarà “Leo”, un drone curioso ed entusiasta, che – grazie a una tecnica di ripresa che unisce il drone acrobatico a quello stabilizzato, insieme alla Cgi e alla grafica in postproduzione – verrà chiamato ogni volta dai conduttori per lanciare i concorrenti in gara.

Si parte dalla Sardegna, con Barumini abbinata all’Albania per arrivare – al termine della seconda semifinale – a Caserta, accostata alla Repubblica Ceca. Per la serata finale, invece, le cinque Big Five (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna) saranno abbinate ad altrettanti luoghi suggestivi del Piemonte, la regione dell’Esc 2022.

All’inizio, “Leo” si farà emozionare dai luoghi, poi “normalizzerà” il suo volo per guardarli più da vicino. Si muoverà, infine, nella bellezza dei diversi scenari italiani, portando con sé – e proiettando – alcune foto che raccontano i protagonisti dell’Eurovision Song Contest 2022 e il loro mondo artistico, ma anche contributi video inediti di ogni concorrente.

Questi gli abbinamenti tra Paesi in gara e le località italiane

PRIMA SEMIFINALE – 10 maggio

1. Albania – Barumini (Sud Sardegna, Sardegna)

2. Lettonia – Merano (Bolzano, Trentino Alto Adige)

3. Lituania – Bergamo (Lombardia)

4. Svizzera – Termoli (Campobasso, Molise)

5. Slovenia – Civita di Bagnoregio (Viterbo, Lazio)

6. Ucraina – Firenze (Toscana)

7. Bulgaria – Castel del Monte (Barletta-Andria-Trani, Puglia)

8. Paesi Bassi – Ravenna (Emilia Romagna)

9. Moldavia – Urbino (Marche)

10. Portogallo – Genova (Liguria)

11. Croazia – Grinzane Cavour (Cuneo, Piemonte)

12. Danimarca – Procida (Napoli, Campania)

13. Austria – Castello di Miramare (Trieste, Friuli Venezia Giulia)

14. Islanda – Cortina d’Ampezzo (Belluno, Veneto)

15. Grecia – Selinunte (Trapani, Sicilia)

16. Norvegia – Lago di Scanno (L’Aquila, Abruzzo)

17. Armenia – Cascata delle Marmore (Terni, Umbria)

SECONDA SEMIFINALE – 12 maggio

1. Finlandia – Laghi di Fusine a Tarvisio (Udine, Friuli Venezia Giulia)

2. Israele – Manarola – Cinque Terre (La Spezia, Liguria)

3. Serbia – Rocca Calascio (L’Aquila, Abruzzo)

4. Azerbaigian – Varenna (Lecco, Lombardia)

5. Georgia – Burano (Venezia, Veneto)

6. Malta – Abbazia di San Galgano a Chiusdino (Siena, Toscana)

7. San Marino – Roma (Lazio)

8. Australia – MART Rovereto (Trento, Trentino Alto Adige)

9. Cipro – Monte Cervino (Aosta, Valle d’Aosta)

10. Irlanda – Matera (Basilicata)

11. Macedonia del Nord – Cala Luna tra Baunei e Dorgali, golfo di Orosei (Nuoro, Sardegna)

12. Estonia – Sacra di San Michele a Sant’Ambrogio di Torino (Piemonte)

13. Romania – Le Castella ad Isola di Capo Rizzuto (Crotone, Calabria)

14. Polonia – Scala dei Turchi a Realmonte (Agrigento, Sicilia)

15. Montenegro – Monte Conero (Ancona, Marche)

16. Belgio – Perugia (Umbria)

17. Svezia – Rimini (Emilia Romagna)

18. Repubblica Ceca – Reggia di Caserta (Campania)

BIG FIVE – 14 maggio

1. Francia – Risaie di Cavour (un canale per le risaie costruito da Cavour a Torino subito dopo l’unificazione italiana, a Chivasso, Piemonte)

2. Germania – Torino Lingotto (Piemonte)

3. Italia – Mole Antonelliana, Torino (Piemonte)

4. Regno Unito – Orta San Giulio (Novara, Piemonte)

5. Spagna – Alagna Valsesia (Vercelli, Piemonte)